Material reciclado estimula a criatividade das crianças

Cansada de ver brinquedos acumularem em casa, a jornalista Andreia Paiva decidiu criar, junto com a filha Anabella, de quatro anos, brinquedos com materiais recicláveis.

Pelas mãos criativas da mãe e da filha, já foram construídos castelos para as bonecas vestidas de princesas, carros, fantasias folclóricas e um conjunto de fogão e pia de cozinha.

A ideia surgiu ainda na gravidez, quando Andreia se viu cercada por uma infinidade de presentes oferecidos por familiares e amigos, que acabaram se acumulando em casa.

Segundo a jornalista, a intenção não é substituir os brinquedos convencionais, mas fazer que a filha compreenda que o verdadeiro prazer da brincadeira não está no valor do brinquedo, mas na alegria que ele proporciona.

"Mantemos essa rotina desde pouco antes dela completar os três anos. O que mais ganhamos com nossas criações é o prazer de estarmos juntas, envolvidas em algo especial pra nós duas. Isso não tem dinheiro que pague", afirmou.

Aprendizado

Por serem fabricados de papel e plástico, os brinquedos criados pela dupla não têm a mesma durabilidade que os demais, no entanto, já fazem sucesso na escola onde Anabella estuda.

"A escola pede que cada aluno leve um brinquedo e ela faz questão de levar o que ela criou. No início, tive medo que ela fosse rejeitada pelos colegas. Mas, para minha surpresa, os brinquedos fizeram sucesso entre os amigos de turma", contou.

Apesar da pouca idade, Andreia garante que a pequena Anabella está aprendendo a lição passada pela família: "Quando vamos ao supermercado, ela já pensa no que vamos construir com as caixas de biscoito e de leite".

