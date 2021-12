Mata Escura e Sussuarana recebem novas creches

Depois de Tubarão, mais dois bairros de Salvador vão ganhar novas creches: Mata Escura, na Rua Carlos Brandão da Silva, e Sussuarana, na Avenida Ulisses Guimarães.

As ordens de serviço para construção imediata das unidades da Creche e Pré-Escola Primeiro Passo foram assinadas pelo prefeito ACM Neto, que, na manhã desta quarta-feira, 28, esteve nos locais onde funcionarão as estruturas acompanhado do secretário municipal da Educação, Guilherme Bellintani, e da vice-prefeita Célia Sacramento.

"Em 2013, a estrutura física da rede era bastante precária. Hoje investimos em reformas, construção e reconstrução de unidades. No caso das creches, víamos o drama que a falta de vagas causava na vida das famílias. Agora, vamos dobrar o número de vagas de 20 mil para 40 mil até 2016. Todas as crianças de 0 a 3 anos vão estudar em tempo integral", disse o prefeito.

As obras serão tocadas com recursos oriundos da inciativa privada, por meio de acordo que possibilitou aos shoppings da capital baiana a cobrança de taxa de estacionamento.

No total, serão construídas 31 creches até 2016 em toda a cidade. De acordo com o secretário Guilherme Bellintani, as creches não são conquistas das próprias comunidades. "Queremos chegar a 2016 com a convicção de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e um pouco mais além".

Investimento

A construção das creches e pré-escolas do Primeiro Passo é a principal ação do município para dobrar o número de vagas na educação infantil. Com a ampliação, serão 40.379 vagas. O investimento será de R$ 100 milhões.

