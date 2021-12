Martagão volta a aceitar novos pacientes

O Hospital Martagão Gesteira retomou o atendimento de novos casos de oncologia, interrompidos desde o último dia 12, dando continuidade no tratamento de pacientes com fissuras labio-palatinas.

A retomada foi possível após a garantia de verba viabilizada por um ajuste no contrato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O resultado da audiência com a SMS, intermediada pelo Ministério Público baiano, significará aporte de R$ 230 mil ao longo dos próximos três meses.

"São R$ 80 mil agora e 150 mil nos próximos 90 dias, com recursos do município. Além de R$ 135 mil garantidos pelo Estado. Mas é preciso definir a continuidade de repasse de recursos", disse a diretora médica das unidades da Liga Álvaro Bahia, Adriana Cardoso. Segundo ela, o déficit mensal é de R$ 500 mil por mês, e o total da dívida este ano já chega a R$ 6 milhões.

"Sem sanar isso, a dificuldade vai continuar. No entanto, resolvendo essa questão do déficit vamos administrando as outras questões de manutenção do serviço, como pagamento do corpo clínico e dos fornecedores, entre outros", disse.

A equipe do hospital começou, nesta terça-feira, 23, a entrar em contato com as famílias que esperam por atendimento para tratamento de fissuras labio-palatinas. Até as 15h40, 11 crianças haviam passado pelo atendimento de fonoaudiologia.

Paciente

Com mais uma consulta, ficou mais próxima a cirurgia do garoto Luiz Fernando Santos, 3 anos, que tem fissura labio-palatina. Ele e os pais enfrentaram cerca de seis horas de viagem desde o município de Ponto Novo (a 342 km de Salvador).

"Aqui atendem gente de várias cidades. Então, é importante que continue funcionando, pois foi o que ajudou meu filho", disse a agricultora e mãe de Luiz, Ana Cleide Santos, 33 anos.

Atualmente, 570 pacientes estão em atendimento para correções de fissuras labio-palatinas e 500 fazem tratamento no setor de oncologia, segundo a diretora Adriana Cardoso.

Enquanto os casos de fissura não têm uma demanda fixa, o registro de novos pacientes oncológicos gira em torno de 8 a 10 por mês.

Miriam Santos, 5 anos, foi para a primeira de três consultas consecutivas do tratamento de um tumor na coluna. "Não vejo a hora de terminar isso para ela voltar a comer direito e se curar. É uma criança bem ativa, feliz. Queremos isso de volta", disse o pai, Carlos Alberto Bispo Senna, 30 anos.

No mês passado, a situação da unidade de saúde foi apresentada em uma reunião, em Brasília, na sede do Ministério da Saúde. A instituição filantrópica realiza mais de 20 mil atendimentos por mês.

A garantia do repasse do recurso de forma contínua depende do aumento do teto orçamentário do governo federal. "Desde 2013, o aumento de verba para o Martagão foi iniciativa do município. Nos últimos quatro anos, investimos na rede de saúde R$ 176 milhões a mais, com recursos próprios", disse o titular da SMS, José Antônio Rodrigues Alves.

Ainda segundo o secretário, uma reunião ocorrida, nesta terça, em Brasília, discutiu a remuneração das unidades de pronto-atendimento e o aumento no teto orçamentário da saúde na capital. Nela também foram aprovados os estudos técnicos do órgão, comprovando a necessidade do aumento.

"A expectativa é de definição antes do final deste ano, e que o orçamento seja aprovado. Com a recuperação do valor extra que foi investido nos últimos quatro anos podemos administrar a rede pública, pois um aporte mais significativo só deve ocorrer no próximo ano", explicou o secretário municipal da Saúde.

