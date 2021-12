Martagão Gesteira será beneficiado por campanha de arrecadação de recursos

O Hospital Martagão Gesteira é uma das instituições beneficiadas pela ação de arrecadação de fundos em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. O evento, conhecido como McDia Feliz, será realizado no dia 21 de novembro e, nesta edição, contará com a influenciadora digital Lore Improta, que será, pela segunda vez, a madrinha da campanha.

Os interessados em participar da ação podem adquirir o ticket antecipadamente, no valor de R$ 17, por meio da lojinha virtual do Hospital e na própria sede do Martagão (Tororó), assim como por meio dos voluntários da instituição. Ele pode ser trocado por um Big Mac no dia 21/11. É possível comprar, também, o voucher virtual, novidade nesta campanha, por meio de e-commerce do Instituto Ronald McDonald.

A renda obtida com a venda de sanduíches em todo o país será revertida para ajudar diversas instituições na luta contra o câncer infantojuvenil. No caso do Martagão, cuja campanha foi batizada de “Toda hora é hora de ajudar”, a arrecadação será aplicada no custeio do serviço de transplante de medula óssea. É a quinta vez que o Hospital participa do McDia Feliz.

