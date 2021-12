Martagão Gesteira recebe doação de frutos do mar

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura (Seagri) e uma das parceiras do "Jantar do Bem", promovido pelo Hospital Martagão Gesteira, fez uma doação de frutos do mar à unidade hospitalar, para contribuir com o evento solidário para angariar fundos para a instituição. O jantar acontece na próxima segunda-feira, 2, às 20h, no Restaurante 33 do Salvador Shopping.

A empresa doou 45 quilos de frutos do mar, entre camarão, tilápia e polvo. "O Hospital Matagão Gesteira é uma grande referência na Bahia na assistência às crianças com enfermidades complexas nas áreas de neurocirurgia, cardiologia e oncologia. É gratificante podermos contribuir com uma instituição que cumpre um papel social tão relevante", disse o secretario da agricultura Vitor Bonfim.

A expectativa do setor de captação de recursos do Martagão é reunir cerca de 200 pessoas no jantar, que contará com pocket show do cantor Adelmo Casé.

