Martagão Gesteira inaugura novas alas

Após dez meses de reforma, o Hospital da Criança Martagão Gesteira inaugurou, nesta segunda-feira, 30, no Tororó, a nova unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica e o novo ambulatório de oncologia. As alas foram viabilizadas com R$ 400 mil doados pela sociedade civil.

Com dez leitos, a UTI pediátrica atendeu cerca de 500 pacientes, em 2015, 52% clínicos e 48% cirúrgicos. Já o ambulatório oncológico tem 20 leitos de internação, 12 de quimioterapia, três consultórios médicos, um de enfermagem e um de psicologia e serviço social.

Batizada de Cantinho do Saulo - em homenagem ao cantor Saulo Fernandes, embaixador do hospital -, a nova ala atende cerca de 40 pacientes por dia, com uma equipe de 55 profissionais, entre médicos de diversas especialidades, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. "Não faço nada, além de ser instrumento de algo grandioso, movido pelo amor", pontuou.

Superintendente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, que administra o hospital, Antônio Novaes Júnior informou que foram realizadas diversas melhorias, como troca do mobiliário, decoração e equipamentos, até intervenções hidrossanitárias.

"Tudo isso com o objetivo de proporcionar mais alegria e conforto tanto para os pacientes quanto para os familiares. Não foi fácil fazer a reforma com o hospital funcionando", disse.

Durante a inauguração, funcionários da unidade promoveram um ato em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), que sustenta 98% do hospital. "Os filantrópicos estão em crise, por conta do subfinanciamento. Há risco de suspender o serviço, se o SUS não for fortalecido", lamenta.

Superintendente das Obras Sociais de Irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes ratificou o apelo de Novaes. "Além das dificuldades cotidianas, nos assustam algumas ameaças que pairam sobre o SUS. Atrasos nos repasses estão inviabilizando as entidades", afirmou.

adblock ativo