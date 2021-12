Martagão Gesteira inaugura nova unidade

Leandra Maciel, de 2 anos, foi uma das cinco crianças beneficiadas com a inauguração, nesta quinta-feira, 10, da nova unidade do Hospital da Criança Martagão Gesteira, no bairro de Roma, na Cidade Baixa. A cirurgia dela estava prevista para acontecer em agosto de 2017, mas família da menina agora está mais tranquila após o procedimento ter sido feito nesta quinta mesmo.

A avó da garota, Rosana Maciel, 42, conta que Leandra se queixava de muitas dores e ela temia que a situação se agravasse até a data antes prevista para a operação: “É uma excelente oportunidade que está sendo aberta, para nós e nossas crianças. Fiquei feliz em ser beneficiada e ela não ter que esperar tanto tempo. Há casos simples de ser feito, mas que a espera pode ocasionar resultados negativos”.

Conforme Emanuel Melo, presidente da Liga Álvaro Bahia contra Mortalidade Infantil, que mantém o Martagão Gesteira, a nova unidade pediátrica, especializada em procedimentos de baixa e média complexidades, funcionará como Day Hospital, atendendo durante o dia e fechando à noite, de segunda a sexta-feira, em horário administrativo.

“Essa nova unidade é designada a tratar os casos de menor complexidade, para diminuir a fila de crianças que estão aguardando por procedimentos. Mandando as demandas de cirurgia menos complexa para o Hospital Dia Martagão Gesteira, liberamos espaço para fazer outros procedimentos mais delicados na unidade do Tororó e, de fato, isso diminuirá a fila”, ressaltou.

Local e serviços

A construção onde funciona a nova unidade foi totalmente reformada e equipada com recursos provenientes de doações, que somam cerca de R$ 300 mil.

Os serviços serão garantidos pelo contrato firmado com a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, totalizando um custeio de R$ 215 mil/mês.

Com a nova unidade, a sociedade contará com a ampliação da assistência a crianças de 0 a 14 anos, com cerca de 1.300 atendimentos mensais e 360 cirurgias de pequeno e médio portes realizadas por mês.

Circuncisão, sutura de hérnia umbilical e inguinal, revisão de cistos e plástica em Z são alguns dos procedimentos disponíveis.

