Marquise de prédio na Barra cai na calçada

A marquise de um prédio na Barra, bairro nobre de Salvador, desabou na manhã desta segunda-feira, 31. O incidente aconteceu por volta das 6h30, no Edifício Judith, localizado na Rua Afonso Celso. Os escombros caíram sobre as varandas de dois andares, mas ninguém ficou ferido. Seis famílias moram no edifício.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) fez um vistoria no local e isolou o calçadão, mas não chegou a interditar o trânsito na região. De acordo com os moradores, a marquise que desmoronou foi reformada em 2010. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

adblock ativo