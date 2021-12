Mário Kertész é assaltado na Rótula do Abacaxi

O radialista Mário Kertész foi assaltado no início da noite desta segunda-feira, 4, na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador. O apresentador e ex-candidato à prefeitura da capital teve o aparelho celular roubado por dois homens numa moto, que o renderam dentro do carro em que estava.

Kertész tinha acabado de sair da Rádio Metrópole, depois de ter apresentado um programa. Os assaltantes, que estavam de capacetes e armados com um revólver, bateram no vidro do carro e, após obrigar o apresentador a entregar o celular, fugiram pela Avenida Heitor Dias. Ele estava no veículo com o motorista no momento em que foi abordado.

O comunicador classificou a ação dos assaltantes como "uma coisa desagradável, que faz parte do nosso cotidiano". Não houve agressão física, e Kertész informou que, apesar dos susto, está bem.

Filho do radialista

Em setembro, o filho do radialista, Chico Kértesz, também foi vítima de assaltantes em Salvador. Ele foi abordado por três homens que estavam em um Fiat Uno, na noite do dia 25, na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba.

Os bandidos levaram a carteira e outros pertences de Chico, mas, logo depois, foram presos em uma uma blitz. Todos os objetos roubados foram recuperados.

