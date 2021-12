Marinha nega acidente com catamarã no trajeto Salvador-Morro de São Paulo

A Marinha do Brasil negou na tarde desta quinta-feira, 16, a existência de um acidente envolvendo um catamarã durante a viagem entre Salvador e Morro de São Paulo. Em nota, o comando afirmou que não foi registrado nenhum pedido de socorro ou acionamento de sinais de emergência. Ainda de acordo com o órgão, o ocorrido se assemelha a uma simulação padrão realizada em diversas regiões.

"A situação descrita, que foi divulgada hoje pela imprensa, é similar à prevista em um exercício de acionamento do Plano de Auxílio Mútuo Marítimo e Fluvial, conduzido pelo Com2ºDN, em conjunto com outros órgãos, no período de 14 a 16 de maio, na área de sua jurisdição, que envolve os Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais", afirmou.

Na declaração emitida, a Marinha ainda garantiu a inexistência de qualquer elemento náutico no local onde ocorre a simulação. "O simulado é apenas teórico, não prevendo envolvimento de embarcações, e tem o objetivo de aperfeiçoar os protocolos previstos, que são ativados quando da ocorrência de casos de emergência que possam afetar a salvaguarda da vida humana no mar, portos e vias navegáveis interiores", declarou.

