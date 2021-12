Marinha lembra batalha na data magna da instituição

Uma das mais tradicionais solenidades militares da Bahia terá lugar na próxima terça-feira, às 10h, quando o Comando do 2º Distrito Naval realizará a cerimônia alusiva à Batalha Naval do Riachuelo.

A comemoração da data magna da Marinha do Brasil acontecerá no pátio do prédio-sede do comando, localizado em frente à Igreja da Conceição da Praia, no bairro do Comércio (Cidade Baixa).

Entre os destaques da cerimônia, estão o tradicional desfile militar, reconhecido pela beleza e precisão na execução dos movimentos dos integrantes da tropa, e as condecorações da Ordem do Mérito Naval.

Flores - Em um evento preliminar, programado para ocorrer na mesma manhã do dia 11 de junho, às 8h, serão depositadas flores no Monumento aos Mortos da Guerra do Paraguai, situado na Praça Riachuelo (antiga Praça Conde dos Arcos), em frente à Associação Comercial da Bahia, também no Comércio.

A Batalha Naval de Riachuelo tem grande importância histórica e é considerada, pelos pesquisadores internacionais como um combate decisivo na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), maior conflito militar já ocorrido na América do Sul.

Até a data de 11 de junho de 1865, as Forças Armadas da Tríplice Aliança não detinham a iniciativa na guerra. Com a vitória naquela batalha, o Brasil assumiu o protagonismo no conflito, bloqueando a navegação adversária e possibilitando aos aliados o acesso aos rios que formavam as principais artérias onde ocorriam as operações de guerra.

Esquadra - No dia 11 de junho de 1865, aproximadamente às 9h, a esquadra brasileira, liderada pelo almirante Francisco Manoel Barroso da Silva, travou uma intensa luta contra as forças oponentes, na foz do Rio Riachuelo.

A resistência brasileira foi intensa, e, no combate, diversos heróis lutaram até a morte, como o guarda-marinha Greenhalgh e o imperial-marinheiro Marcílio Dias.

Antes do pôr do sol do mesmo dia, a vitória era brasileira. A esquadra adversária, praticamente aniquilada, não teria mais participação relevante no conflito. Estava, assim, estabelecido o bloqueio naval, essencial para o sucesso da campanha.

"A batalha de Rachuelo representou a primeira grande vitória da Tríplice Aliança na guerra, sendo até hoje bastante lembrada e justamente comemorada", registra o comando do 2º Distrito Naval, em nota pública divulgada para anunciar a solenidade.

