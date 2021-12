Marinha homenageia quadros mortos durante Segunda Guerra

A Marinha do Brasil realizou, na manhã deste sábado, 22, uma homenagem em memória a todos os marinheiros que foram mortos nos combates da Segunda Guerra Mundial, com uma solenidade celebrada no Farol da Barra e no mar local, em Salvador.

O evento contou com navios do 2º Distrito Naval, que ficaram posicionados nas proximidades do Farol da Barra, local em que foi feito a leitura da Ordem do Dia alusiva à data.

O navio-patrulha Dourado e uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar lançaram uma coroa de flores e pétalas de rosa ao mar, ao mesmo tempo em que foi executado o toque de silêncio.

Lembrança

A cerimônia, que reuniu marinheiros e convidados, é comemorada anualmente no dia do naufrágio da Corveta Camaquã, em 21 de julho de 1944, e ficou consagrada na memória dos marinheiros de várias gerações.

Para o ex-combatente de missão do Exército Jones Mário, a data representa luta para a história dos marinheiros. “Muitos companheiros nossos foram abatidos no mar e essa homenagem representa tudo que passaram para proteger a nação’’, emocionou-se o militar da reserva.

De acordo com o comandante do 2º Distrito Naval, o almirante Almir Garnier, a data homenageia a todos os brasileiros que pereceram em combate. “O marinheiro, da Marinha de guerra ou mercante, quando ele morre no mar, em razão de algum conflito, muitas das vezes ele não tem um túmulo. Então, a importância dessa cerimônia representa a família dos que se foram no mar, além de mostrar que a Marinha não os esqueceu”, afirmou o almirante.

*Sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo