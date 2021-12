Marinha encerra buscas por saveiro desaparecido

As buscas pelo saveiro Boa Esperança, que partiu de Jauá, localizado no município de Camaçari (Grande Salvador), no último dia 23 de novembro, foram interrompidas pelo Comando do Segundo Distrito Naval na manhã de terça-feira, 4.

A embarcação, que contava com quatro tripulantes, começou a ser procurada na última sexta, 30, logo após o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil (Salvamar/Leste) ter recebido a informação do desaparecimento na região de Camamu (distante a 335 km de Salvador), no baixo sul da Bahia.

Com a embarcação Corveta Caboclo, o Segundo Distrito Naval informou que completou a cobertura de 100% da área de buscas planejadas, por meio da operação SAR (Search and Rescue - Busca e Salvamento). Sem que houvesse a localização da embarcação desaparecida, o Salvamar determinou o retorno da Corveta à Base Naval de Aratu.

O Segundo Distrito Naval acrescenta que a área de buscas foi estabelecida com base na última localização conhecida do saveiro, como também nos cálculos de deriva por efeito das correntes marítimas, correspondendo a uma faixa paralela à costa, com largura média de 30 milhas náuticas (aproximadamente 55 km), entre Guarajuba (ao norte) e Camamu (ao sul), de onde as buscas foram iniciadas.

Mesmo com a fim das buscas, a Marinha do Brasil conta que a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) irá instaurar o Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), para apurar o desaparecimento, com o prazo de conclusão de 90 dias.

