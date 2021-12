Marinha emite aviso de ressaca com ondas de 2,5 m

Um Aviso de Ressaca foi emitido, nesta terça-feira, 24, pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, com a previsão de ondas de 2,5 metros, na faixa de litoral do Cabo de São Tomé, no litoral norte do Rio de Janeiro, a Salvador. O comunicado, informado pelo Comando do 2º Distrito Naval, está em vigor até o meio dia desta quarta, 25.

O capitão dos Portos da Bahia, Ricardo Pinheiro, explica que o Aviso de Ressaca é emitido sempre que a Marinha detecta movimentações fora do comum. "Quando o mar fica mais agitado que o normal, nós emitimos esse comunicado para que os navegantes tenham maior cuidado", esclarece.

Apesar da agitação do mar, parte da faixa de orla da capital estava movimentada nesta terça. Na região conhecida como Barravento, na Av. Oceânica, Barra, havia a presença de surfistas, uma vez que o mar agitado favorece a prática do esporte.

Surfista há 30 anos, Ubiratan Ledux, 47, tem experiência em lidar com o mar em condições de oscilação. "Normalmente quem surfa já está habituado nessas circunstâncias, mas é preciso ter cuidado sempre", aconselha.

Uma equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros fazia o resguardo do local. "Normalmente, os surfistas possui experiência com a maré assim. Às vezes eles nos ajudam no resgate dos banhistas", contou o salva-vidas Lúcio Carvalho.

O também salva-vidas Danilo Livino explicou que a equipe trabalha com políticas de resguardo. "Normalmente, nós trabalhamos no sentido de prevenção. Agora, por conta da estação, a presença de banhistas na praia é menor devido ao tempo chuvoso", pontuou.

