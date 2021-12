Marinha emite alerta de mau tempo para Salvador

A Marinha voltou a emitir alerta de mau tempo nesta segunda-feira, 10, em Salvador e no interior da Bahia. De acordo com o órgão, há previsão de mar agitado e com ondas de 4 metros até quarta-feira, 12.

Além da capital baiana, o alerta também atinge para a área marítima de Caravelas, no extremo sul da Bahia, e de Ilhéus, no sul do estado.

Em caso de emergência, a Marinha orienta acionar a Capitania dos Portos de Salvador - (71) 3507-3777 -, de Porto Seguro - (73) 3421-2050 - e de Ilhéus - (73) 3222-5100.

