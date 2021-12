Marinha doa 100 fuzis para Secretaria de Segurança Pública da Bahia

Cem fuzis automáticos leves (FAL 7,62 mm) foram doados nesta terça-feira, 25, pela Marinha para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O armamento foi entregue pelo comandante do 2º Distrito Naval, o vice-almirante Almir Garnier Santos, para o governador Rui Costa (PT).

O ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, atualmente secretário estadual de Desenvolvimento Econômico da Bahia, também participou do evento realizado no Comando do 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio.

A maioria dos fuzis (85) será entregue para a Polícia Militar e as demais para a Polícia Civil. De acordo com o Governo da Bahia, "o armamento fazia parte da reserva estratégica da Marinha do Brasil e passou por revisão e manutenção no Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro", antes de ser doado.

Armamento foi entregue pelo comandante do 2º Distrito Naval para Rui Costa (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

