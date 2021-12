Marinha comemora aniversário da Batalha do Riachuelo com vários eventos

A 39ª Regata Marcílio Dias e a 35ª Corrida Riachuelo são os principais eventos esportivos na agenda de comemorações do 152º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, segundo nota divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo 2º Distrito Naval.

A corrida será no dia 11 deste mês e a regata no dia 17, na Barra, mas a série de eventos começou desde a quinta-feira, 1, e vai encerrar-se no dia 17, com a regata.

Nesse período a programação inclui doação de sangue a ser feita por militares voluntários, nos dias 7 e 8, visando reforçar estoques da Fundação Hemoba.

Uma atração que poderá ser acompanhada pelo público está marcada para o dia 10 de junho, a partir das 9h, quando navios acompanham a Fragata Independência e o Navio Doca Multipropósito Bahia, maior navio da Marinha do Brasil.

Uma boa visibilidade do percurso dessas embarcações será da orla marítima entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra.

Em terra, das 9h às 17h30, será realizada uma exposição em conjunto com o projeto Ruas de Lazer, da Prefeitura de Salvador, reunindo equipamentos, armamentos, réplicas e vídeos no largo do Farol da Barra.

Esse evento inclui a exposição de material de sinalização náutica, de um simulador de navegação para interação com o público, informações sobre segurança aquaviária e como ingressar na Marinha.

Ainda no dia 10, um sábado, o navio Doca Multipropósito Bahia e a fragata Independência estarão abertos à visitação pública, das 11h às 17h, no porto de Salvador.

Programação

4 de junho:

8h - Base Naval de Aratu.

Rústica Natatória Troféu Batalha Naval do Riachuelo

7 e 8 de junho:

Campanha de doação de sangue

19h - Câmara Municipal de Salvador

Sessão especial

9 de junho:

10h - Comércio

Aposição floral no Monumento Riachuelo

10 de junho:

9h

Parada naval da Barra ao Comércio

10h - Farol da Barra

cerimônia militar no Museu Náutico da Bahia

9h às 17h30 - largo do Farol da Barra

Exposição temática

11 de junho:

7h - Ondina e Barra

35ª Corrida Rústica Riachuelo

11 às 17h - Comércio

Visitação pública ao navio Navio Doca Multipropósito Bahia e à Fragata Independência

17 de junho:

8h - Inema, Porto da Barra

39ª Regata Marcílio Dias

adblock ativo