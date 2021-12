Marinha celebra 150º aniversário da Batalha do Riachuelo

Nesta quinta-feira, 11, o 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Salvador, celebrou os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo. A data é um marco importante da Marinha do Brasil e contou com desfile militar e cerimônia de condecoração da "Ordem do Mérito Naval", concedida a personalidades e autoridades civis e militares.

No início da manhã, por volta das 8h, foi feita uma homenagem aos mortos na Guerra do Paraguai, com colocação de flores no monumento situado na Praça Riachuelo (antiga Praça Conde dos Arcos), na região do Comércio.

História



Considerada pelos historiadores como um momento decisivo na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), a Batalha Naval ocorreu na manhã do dia 11 de junho de 1865, na foz do Riachuelo, afluente do trecho argentino do Rio Paraná. Naquele episódio, a Esquadra Brasileira, liderada pelo Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva, travou uma intensa luta contra as forças oponentes. A resistência brasileira foi heroica: no combate, diversos brasileiros lutaram até a morte, dentre eles o Guarda-Marinha Greenhalgh e o Imperial-Marinheiro Marcílio Dias. Até aquela data, as forças da Tríplice Aliança não detinham a iniciativa na guerra. Com a vitória naquela Batalha, o Brasil assumiu o protagonismo no conflito, bloqueando a navegação adversária e possibilitando aos aliados o acesso aos rios que formavam as principais artérias do teatro de operações de guerra. Riachuelo representou a primeira grande vitória da Tríplice Aliança no maior conflito armado já ocorrido na América do Sul, sendo até hoje bastante lembrada e justamente comemorada.

