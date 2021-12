Marido da médica deve ser ouvido nesta sexta pela polícia

Nesta sexta-feira, 18, quando o inquérito sobre o acidente deve ser concluído, está previsto o depoimento do marido da oftalmologista Kátia Vargas Leal Pereira, além de outros parentes da médica. Na tarde da última quinta-feira, 17, foi a vez de os pais dos jovens Emanuelle e Emanuel Dias Gomes serem ouvidos na sede da 7ª Delegacia Territorial (7ª DT-Rio Vermelho).

Marinúbia Gomes Dias e Waldemir Souza Pires chegaram acompanhados pelo advogado constituído pela família das vítimas, Daniel Keller, e saíram da unidade policial, por volta das 15h30, sem falar com a imprensa. Também foi ouvido, pela delegada Acácia Nunes, um funcionário da academia que a médica frequenta em Ondina.

"Os depoimentos foram difíceis. Fizeram relembrar o último dia com os filhos em casa. Mas, por outro lado, eles estão com a sensação de que a justiça está sendo feita", contou o advogado Keller.

Segundo a delegada titular da 7ª DT, Jussara Maia, o depoimento dos pais foi para colher informações sobre o comportamento dos jovens. "Foi necessário para traçar o perfil das vítimas. Eles disseram que a reação do filho, que, segundo testemunhos, bateu no vidro do carro da médica, teria sido resultado de uma provocação".

Com o inquérito também será encaminhada à Justiça a perícia de imagens e no local do acidente. No domingo será realizada missa em memórias dos jovens na Igreja da Ressurreição, em Ondina, localizada próximo ao local das mortes.

