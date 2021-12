Margareth Menezes será madrinha de passeio contra violência

A cantora Margareth Menezes foi escolhida como madrinha do passeio pelo fim da violência contra as mulheres que ocorre neste domingo, 16, em Salvador. A expectativa da prefeitura é que cerca de 500 ciclistas participem do ato.

Eles percorrerão um circuito de 16 quilômetros, partindo do Dique do Tororó, passando pela Avenida Centenário, Barra, Ondina, Rio Vermelho e Quartel de Amaralina, retornando pela Avenida Vasco da Gama.

A concentração será às 8h, no Dique do Tororó, com saída marcada para às 9h e retorno às 11h.

Por conta do evento, a Transalvador vai alterar o trânsito em algumas vias da capital. Confira as mudanças aqui.

O objetivo é fazer uma mobilização focada na prevenção e no enfrentamento às situações de violência contra a mulher e demais problemáticas como tráfico, agressões, estupros, violações de direitos, entre outros.

A ação é realizada pela Prefeitura, numa parceria entre o movimento Salvador Vai de Bike e a Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM), com apoio da Transalvador e Guarda Municipal.

Qualquer pessoa pode participar levando sua bicicleta. Para receber a camisa alusiva ao evento, o participante terá de doar 1kg de alimento não perecível, que será entregue às Obras Sociais Irmã Dulce.

Quem tiver cadastro no programa Salvador Vai de Bike e quiser participar pode solicitar uma bicicleta nas estações de compartilhamento próximas ao Dique do Tororó (Piedade, Campo Grande e em frente ao Cine Glauber Rocha, Salesiano e Fórum Ruy Barbosa), ou até no caminho do passeio ciclístico, na Avenida Centenário.

Os que ainda não tiverem cadastro no programa podem se inscrever no site www.bikesalvador.com.br.

adblock ativo