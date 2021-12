Margareth Menezes, Elba Ramalho e Waldonys participam de show em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

No dia 25 de outubro, ás 20h, será realizado o show "Viva Dulce". Como forma de contribuir na ampliação da Unidade Dona Dulce Lopes Pontes, as Obras Sociais Irmã Dulce realizam o evento que irá acontecer no Cerimonial Rainha Leonor, localizado na Av. Joana Angélica, no bairro de Nazaré.

A unidade foi criada com o intuito de atender pacientes com câncer em tratamento na instituição do Anjo Bom da Bahia e atualmente, necessita de recursos para conclusão das obras que incluem ampliação do espaço, compra de equipamentos além de oferecer conforto e suporte aos pacientes da Unidade.

A apresentação do show será comandada pela cantora Margareth Menezes e contará com a participação especial de Elba Ramalho e do acordeonista Waldonys. Além das apresentações, o buffet all inclusive ficará por conta do renomado chef Vini Figueira.

Os ingressos estão no valor de R$300 e estão à venda na Loja Irmã Dulce localizada na Avenida Bonfim, ao lado da sede das Obras Sociais.

adblock ativo