Maré baixa: Travessia marítima tem horário reduzido

Por conta da maré baixa, a travessia marítima Salvador-Mar Grande funciona somente até as 19h nesta terça-feira, 14. Já no sentido da ilha para a capital, o último horário será às 18h30.



De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento de passageiros segue moderado nesta manhã, com saídas a cada 30 minutos. Estão em tráfego oito embarcações, e outras cinco seguem na reserva.



O embarque de passageiros para o Morro de São Paulo também segue normalmente. As próximas saídas acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h. No sentido inverso, são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

