Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar Grande

Por conta da maré baixa, a travessia marítima Salvador-Mar Grande será interrompida nesta quinta-feira, 29, das 9h às 10h30.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão do atendimentoa contece nos dois sentidos.

Quando as oito embarcações retomarem o transporte de passageiros, as saídas devem acontecer a cada 30 ou 15 minutos, a depender da demanda.

A última saída de Mar Grande acontece às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, assim como as escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos. Para Morro, os horários de saída são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

