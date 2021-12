Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar Grande

A travessia Salvador - Mar Grande está suspensa até as 10h30 por conta da maré baixa. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), nesse período as lanchas não conseguem atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, por falta de profundidade. Com o retorno da operação, o sistema vai funcionar até as 19h30 com oito embarcações saindo a cada 30 minutos.

