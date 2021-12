Maré baixa suspende Travessia Salvador-Mar Grande

Por conta do período de maré baixa prolongada, a Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa na manhã desta segunda-feira, 6. A interrupção, já planejada, aconteceu por volta das 7h30 e retomado e a previsão é que o serviço volte a funcionar normalmente até o fim do dia.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com a maré baixa, as embarcações não podem atracar no Terminal de Ver Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

A Astramab, que administraa a travessia informou que o sistema operou desde às 5h e registrou movimento moderado de embarque. A partir das 10h30, após a retomada das operações, os passageiros serão atendidos com horários de saída de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz e no Terminal Náutico da Bahia, na capital. Sete embarcações estarão à disposição do tráfego.

Devido ao feriado desta terça-feira, 7 de Setembro, a expectativa é de bom movimento de embarque por conta do fluxo de saída de usuários com destino à Ilha de Itaparica. Nesta segunda, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Morro de São Paulo

As operações da Travessia Salvador-Morro de São Paulo ocorrem normalmente e sem restrições nesta segunda, com os catamarãs fazendo o percurso direto entre a capital e a Ilha de Tinharé.

A previsão também é de bom movimento nos terminais Náutico e no de Morro de São Paulo. O tempo de viagem da travessia é em média 2h20m e as passagens são vendidas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. O preço é R$ 113.

adblock ativo