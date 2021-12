Maré baixa suspende travessia para Mar Grande às 10h30

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande está suspensa das 10h30 às 12h30 desta quarta-feira, 30, por conta da maré baixa. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o canal não oferece profundidade suficiente e impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. No sentido inverso, as lanchas saem normalmente do Terminal Náutico e atracam no Terminal do Sistema Ferryboat, em Bom Despacho.

Até as 10h, a travessia registra movimento tranquilo de passageiros nos terminais Náutico da Bahia, no Comércio, e no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O sistema opera com oito embarcações e cinco na reserva e os horários de saída são de 30 em 30 minutos.

