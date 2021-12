Maré baixa suspende travessia para Mar Grande

A travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande foi suspensa nesta segunda-feira, 25, às 8h30, por conta da maré baixa. Nesse período, as embarcações ficam impossibilitadas de atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, pois o canal não oferece profundidade suficiente para as manobras.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão é que o sistema volte a funcionar a partir das 10h30. Oito lanchas vão fazer a travessia com saídas a cada 30 minutos. O atendimento será até às 20 horas.

