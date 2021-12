Maré baixa suspende travessia para Mar Grande

A travessia de lancha Salvador - Mar Grande está suspensa até as 11 horas deste domingo, 2, por conta da maré baixa. Nesse período, as embarcações ficam impedidas de atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, por conta da falta de profundidade do canal.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito lanchas vão operar a partir das 11 horas com saídas a cada 30 minutos. O sistema funciona até as 19h30.

