Maré baixa suspende travessia Mar Grande até às 11h30

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande está supensa até às 11h30 da manhã deste domingo, por conta da maré baixa. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o canal não oferece profundidade suficiente e impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A parada deve ocorrer por 3 horas.

Quando as operações forem retomadas, a travessia contará com oito embarcações em tráfego e quatro na reserva, com horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, caso a demanda exija. O sistema Salvador-Mar Grande funcionará até às 19h30, que é a última saída da capital, e até às 18h30, no sentido inverso.



A linha Salvador-Morro de São Paulo tem movimento moderado nesta manhã. O primeiro catamará para o Morro saiu às 8h30 e os próximos vão zarpar às 10h30, 13h e 14h. Saídas de Morro de São Paulo - 9h, 11h30, 12h30 e 15h. A viagem entre a capital até o Morro dura em média 2h20 e as passagens custam R$ 75 e R$ 80.

As escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos estão zarpando do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, com boa ocupação. A tarifa das escunas é de R$ 40 e o retorno acontece às 17h30. O passeio inclui paradas para banho de mar na Ilha dos Frades e em Itaparica.

adblock ativo