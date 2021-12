Maré baixa suspende travessia de lancha

A travessia de lancha Salvador - Mar Grande está suspensa neste sábado, 25. O sistema volta a funcionar até as 10h30 em Salvador e às 11 horas em Mar Grande. A interrupção na operação é consequência da maré baixa. Quando a viagem for retomada, 13 embarcações vão operar com saídas a cada 30 minutos, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

