Maré baixa suspende temporariamente travessia Salvador-Mar Grande

A travessia Salvador-Mar Grande suspende o transporte pelo período de uma hora, entre 10h30 e 11h30, nesta quarta-feira, 26. A parada é em função da maré baixa, que deixa o Terminal de Vera Cruz inoperante por causa da falta de profundidade do canal de navegação.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos do Estado da Bahia (Astramab), neste momento, o fluxo de passageiros é intenso e a espera para embarque é de meia hora, no Terminal de Vera Cruz, no retorno de quem foi passar o feriadão do Carnaval na Ilha de Itaparica. O sistema está operando com 10 embarcações e saídas a cada 10 minutos.

A expectativa da Astramab é a de que o movimento de retorno aumente a partir do meio-dia. Hoje, o último horário saindo de Salvador será normal, às 20h, e de Mar Grande, às 18h30.

adblock ativo