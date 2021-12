Maré baixa suspende parcialmente travessia de lancha

A travessia de lancha entre Mar Grande e Salvador está suspensa até as 12 horas nesta quinta-feira, 11, por conta da maré baixa, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O serviço só fica suspenso para quem segue da ilha para Salvador, já que, no sentido contrário, a viagem acontece normalmente. Neste caso, as embarcações saem do Comércio, na capital baiana, para o terminal do ferry boat, em Bom Despacho, atracando no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, por causa da maré baixa.

O sistema opera até as 20 horas, com a última embarcação saindo da capital baiana.

