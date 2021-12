A maré baixa suspende a travessia Salvador - Mar Grande nesta quinta-feira, 16, até as 10h30. As condições da maré impedem a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.O serviço, que foi interrompido às 8 horas, vai retomar a operação com oito embarcações saindo a cada 30 minutos. O sistema funciona até as 19h30 nesta quinta.

