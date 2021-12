Maré baixa provoca parada da travessia Mar Grande-Salvador

Por causa da maré baixa, a travessia Mar Grande-Salvador segue suspensa até meio-dia desta segunda-feira, 11.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a parada aconteceu somente no sentido da ilha para a capital baiana. No sentido inverso, as lanchas desembarcam no terminal de Bom Despacho, em Itaparica.

A última saída de Mar Grande acontece às 18h30. Já de Salvador, o último horário será às 22h.

A linha Salvador-Morro de São Paulo voltou a operar após quatro dias de conexão em Itaparica devido ao mau tempo. As saídas de Salvador são às 10h30, 13h e 14h30. Já os horários de Morro de São Paulo são 9h30, 12h30 e 15h.

