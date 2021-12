Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

Por causa da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande vai ser interrompida nos dois sentidos, das 9h às 11h30, nesta sexta-feira, 20.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema conta com oito embarcações fazendo a travessia. Após a retomada da travessia, as saídas acontecerão a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, a depender do movimento no terminal.

De acordo com a Astramab, a previsão é de que o fluxo passageiros de Salvador com destino a Ilha de Itaparica seja intenso a partir do meio dia.

O último horário programado do Terminal Náutico com destino a Mar Grande é às 20h e, no sentido inverso, às 18h30.

As saídas dos catamarãs na linha marítima Salvador-Morro de São Paulo e Morro-Salvador acontecem com saídas a partir das 13h.

