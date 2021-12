Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

A travessia marítima Salvador-Mar Grande interrompe o serviço na manhã desta segunda-feira, 19, até as 9h30, por conta da maré baixa, que impede a atracação das lanchas no terminal de Vera Cruz.

O sistema vai retomar o atendimento com oito embarcações em operação e cinco na reserva, de acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As saídas acontecerão a cada 15 minutos. A última viagem saindo de Mar Grande será às 18h30. Saindo de Salvador, o último horário é 20h.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica, devido às condições desfavoráveis de navegação no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharé. Os catamarãs zarpam do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a travessia para o Morro. Já escunas não operam nesta segunda-feira.

