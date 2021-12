Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

A maré baixa vai inviabilizar mais uma vez o atendimento da travessia Salvador-Mar Grande nesta quinta-feira, 8. O sistema interrompe o serviço das 9h às 11h30, já que as lanchas não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o período da maré baixa deve permanecer até sábado, 10.

Quando retomar as operações nesta quinta, o sistema contará com 13 embarcações em tráfego, com saídas a cada 30 minutos. De Salvador para Mar Grande, o último horário será às 20h. No sentido contrário, a última saída acontece às 18h30.

As lanchas rápidas e os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam sem restrições e com bom movimento na saída do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. A viagem entre a capital e o Morro dura em média 2h20 e o preço da passagem é de R$ 75. As saídas de Salvador acontecem às 9h, 10h30, 13h30 e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

As escunas do tour turístico "Passeio às Ilhas" também funcionam normalmente. O tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos inclui paradas em Ilha dos Frades e Itaparica.

adblock ativo