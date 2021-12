Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

Por conta da maré baixa, a travessia marítima entre Salvador e Mar Grande está interrompida na manhã desta sexta-feira, 31. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a maré baixa impede que as embarcações atraquem no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, já que o canal não tem profundidade suficiente.

O sistema suspendeu o atendimento às 7h30 e só voltará a operar normalmente às 10h30, quando estará com oito embarcações em tráfego, quatro na reserva e horários a cada 30 minutos.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições. Hoje o último horário saindo de Salvador com destino a Mar Grande será as 19h30m. No sentido inverso, as 18h30m.

