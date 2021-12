Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

Por conta da maré baixa, o sistema Salvador-Mar Grande permanece interrompido, em Salvador, das 10h até às 12h30 desta segunda, 20. Em Mar Grande, as lanchas param às 9h30h e retomam as operações às 12h.

A linha marítima que liga Salvador a Morro de São Paulo opera, nesta segunda, com conexão em Itaparica devido às condições desfavoráveis de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé, com predominância de ventos fortes. Caso as condições melhorem, as operações serão normalizadas durante o dia.



Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem via rodoviária até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro de São Paulo.



A travessia marítima registra movimento intenso de passageiros nesta manhã com grande número de pedestres retornando da Ilha de Itaparica.



Mesmo com o fluxo intenso, não há filas para embarque, já que o sistema opera desde as 5h com oito embarcações e com horários de saída a cada 15 minutos. As lanchas fazem o percurso em tempo médio de 40 minutos.



O sistema funcionará hoje até as 19h30, horário da última viagem saindo do Terminal Náutico - no sentido inverso o último horário será as 18h30.

