Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande

Por conta da maré baixa a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande tem mais um dia de parada neste sábado, 18, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz. Nesta manhã, o sistema suspende o atendimento, em Mar Grande, às 9 horas e só volta a atender às 12 horas. Já em Salvador, a parada começou às 8 horas e segue até às 11 horas. Quando retomar as operações, o serviço irá operar com horários de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, se a demanda exigir. O último horário saindo de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h30.

Devido às condições desfavoráveis de navegação, a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica. No percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé os ventos estão fortes e o mar agitado. Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem via rodoviária até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro de São Paulo. Com conexão, a viagem dura uma hora a mais (3h20). Os horários para o Morro são: 8h30, 9h, 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. Saídas de Morro de São Paulo às 9h,9h30, 11h30, 12h30, 15h, e 16h.

As escunas que fazem o tour turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam normalmente neste sábado e com movimento moderado. O "Passeios à Ilhas" inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30.

