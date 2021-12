Maré baixa interrompe travessia marítima

A maré baixa prejudica travessia marítima do Sistema Salvador Mar Grande, forçando a parada das embarcações das 10h30 ao meio dia desse sábado, 7. O serviço permanece com essa instabilidade desde a última terça-feira, 24.

Por conta da maré baixa, o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, não possui condições operacionais por causa da pouca profundidade de seu canal de navegação. Apesar disso, essa manhã registou um bom movimento de embarque, que ocorre de forma imediata. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30, e de Salvador às 20h.

Horários

Os horários, nesse sábado, para os passageiros que vão embarcar no Terminal Náutico com destino ao Morro de São Paulo são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, 9h, 9h30, 11h30, 12h30 e 15h.

A procura e venda de passagens para o Morro nos guichês das empresas no terminal é tranquila e há vagas para todos os horários. As escunas de turismo que fazem o passeio elas ilhas da Baía de Todos os Santos operam normalmente e começam a sair do Terminal Náutico a partir das 9h, retornando a Salvador ás 17h30.

