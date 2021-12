Maré baixa interrompe travessia Mar Grande-Salvador por 2h30

A maré baixa desta manhã de sábado,19, exigiu uma parada da travessia marítima Salvador-Mar Grande, das 8h às 10h30. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) as operações serão retomadas às 10h30, quando os usuários terão embarcações com saída a cada 15 minutos.

Segundo a Astramab, todas as 13 embarcações estão em operação.

A expectativa é de que o mivimento de embarque no Terminal Náutico da Bahia fique intenso até às 14h. Saindo de Mar Grande, a última viagem do dia será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

