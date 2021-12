Maré baixa interrompe travessia Mar Grande-Salvador

Por conta da Maré baixa, a travessia Mar Grande-Salvador (sentido Ilha de Itaparica para a capital) foi interrompida nesta segunda-feira, 20, por duas horas, das 10h30 às 12h30.

Este é o quarto dia seguido que o sistema precisa ser suspenso devido às condições do mar, segundo a Associação do Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O fluxo de passageiros no sentido Ilha de Itaparica para a capital opera normalmente e é intenso desde as 5h da manhã desta segunda.

Os horários de saída ocorrem a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, conforme a demanda. O último programado do Terminal Náutico com destino a Mar Grande é às 20h e, no sentido inverso, às 18h30.

