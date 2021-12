Maré baixa interrompe travessia entre Salvador-Mar Grande

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até as 11h desta quarta-feira, 22, devido à maré baixa que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a paralisação começou às 9h. Depois das 11h, o sistema vai operar com 14 embarcações. A última viagem saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com movimento baixo de embarque no Terminal Náutico, no Comércio. Doze escunas serão usadas durante o período das festas juninas, com saídas às 9h e retorno para Salvador às 17h30.

