Maré baixa impede operação de lanchas e sobrecarrega ferry

Quem optou por aproveitar o final de semana ensolarado na Ilha de Itaparica teve que exercitar a paciência neste sábado, 18. Por conta da maré baixa, registrada pela manhã, a operação das embarcações que fazem a travessia Salvador- Mar Grande foi suspensa por cerca de três horas.

A interrupção do serviço gerou filas que extrapolavam os limites do Terminal Náutico e, durante toda a manhã, alcançavam o final do novo terminal de passageiros, ainda em construção.

A paralisação das lanchas causou sobrecarga na demanda de passageiros no sistema Ferryboat. No Terminal Marítimo de São Joaquim, a espera para embarque chegou a quatro horas.

De acordo com funcionários da Internacional Marítima - concessionária que administra o terminal -, que não quiseram se identificar, o sistema estava operando com cinco embarcações, no esquema de bate-e-volta.

Mesmo assim, a população teve que enfrentar grandes filas, tanto para a compra de bilhetes quanto para chegar ao portão de embarque.

Demora

A dona de casa Rose Fernandes, 42, que planejou passar o final de semana em Mar Grande chegou a pensar em desistir da viagem. Às 7h, ela já estava no terminal náutico e até as 10h ainda não havia conseguido embarcar.

"A demora é muito grande. A gente se cansa tanto na fila que, quando chega ao destino, até desanima", diz.

O mesmo sentimento era compartilhado pela servidora pública Anete Gonçalves, 45. Para se precaver das longas filas para embarcar, chegou por volta das 9h. Mas, segundo previsão de funcionários do terminal, só conseguiria fazer a travessia depois das 11h.

"Tenho ido poucas vezes à ilha por causa da demora na travessia. A lancha costumava ser tranquila mas, agora, está cada dia mais complicado viajar", afirma.

Na área interna do Terminal de São Joaquim, as filas para comprar os bilhetes e embarcar se misturaram, o que gerou confusão entre os passageiros.

"Esperei quase 20 minutos na fila errada porque não tinha um funcionário da empresa para orientar", disse a estudante Andréa Oliveira Sousa, 25.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

