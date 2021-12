Maré baixa faz travessia Salvador-Mar Grande ter duas paradas de 3h nesta sexta

Em razão do período de maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande terá duas paradas de três horas na manhã desta sexta-feira, 2. A primeira para ocorreu às 7h30 e a segunda prevista para 10h30. Já às 8h30 e 11h30, a suspensão ocorre no sentido contrário.

A parada é uma recomendação da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que alerta para a impossibilidade de atracar as embarcações durante o período de mare baixa prolongada.

Após as paradas, o serviço contará com seis embarcações para realizar a travessia. As viagens ocorrerão de hora em hora, do Terminal Náutico e do Terminal de Vera Cruz.

Ainda conforme o órgão regulador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico, em Salvador, às 19h30. Já partindo de Mar Grande, o último horário da travessia será às 18h, nesta sexta-feira.

