Maré baixa faz travessia para Mar Grande ser suspensa até as 10h

A maré baixa na manhã desta sexta-feira, 23, véspera de São João, fez com que a travessia Salvador-Mar Grande fosse suspensa até as 10h. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), no retorno, serão oferecidos embarcações extras, com saídas de 15 em 15 minutos.

O terminal marítimo, localizado no Comércio (Cidade Baixa), começou a funcionar às 5h, mas, por conta da maré, o sistema foi interrompido por volta das 7h.

De acordo com a entidade, as interrupções das travessias ocorrem por causa da falta de condições para as embarcações atracarem no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, por não ter profundidade suficiente.

Para quem quiser ir à ilha, a Astramab informa que a última embarcação sairá às 18h; no sentido inverso, às 18h30.

Catamarã

Apesar da suspensão da travessia para Mar Grande, os catamarãs para Morro de São Paulo funcionam normalmente nesta manhã. As saídas acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já para quem sai de Morro para a capital, os horários são às 9h, 11h30, 13h e 15h.

Escunas

Para quem quer realizar um passeio pela Baía de Todos-os-Santos, as saídas das embarcações são às 9h, com retorno às 17h30. O fluxo de passageiros para esta modalidade é moderado, conforme a Astramab.

