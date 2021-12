Maré baixa afeta travessia de lancha pelo segundo dia seguido

Por conta da maré baixa, a travessia marítima entre Salvador-Mar Grande vai encerrar mais cedo nesta quinta-feira, 15, pelo segundo dia consecutivo. O serviço que funciona normalmente até as 20h saindo de Salvador, vai parar as atividades às 18h30. A última embarcação sai do terminal na ilha também às 18h30.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a maré baixa deixa a rota de navegação nas imediações do terminal de Vera Cruz com pouca profundidade.

O serviço também ficou interrompido entre 7h30 e 9h, quando as operações retornaram às atividades. As saídas acontecem a cada 30 minutos e se houver necessidade podem sair de 15 em 15 minutos.

Ferryboat

O sistema de travessia ferryboat funciona normalmente nesta manhã de quinta-feira. Quatro embarcações operam com saídas regulares a cada meia hora. O fluxo de veículos e pedestres é tranquilo terminais de São Joaquim, em Salvador, e no de Bom Despacho, na ilha de Itaparica.

