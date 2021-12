Maré alta e perigosa marca o fim do verão

O verão está chegando ao fim, e quem quer aproveitar os últimos dias da estação na praia precisa tomar cuidado com a maré alta e perigosa. As "águas de março" marcam o fim do verão, que termina no dia 20 no hemisfério sul, e trazem grandes ondas, vento forte, ressacas no mar e risco de afogamento.

De acordo com o salva-vidas Emerson Santana, o maior perigo do período são as valas formadas pelo movimento das correntes marítimas e pelo relevo da areia. "Geralmente é nessas áreas que as pessoas vão tomar banho, porque têm poucas ondas. Muitos acabam sendo puxados pela corrente", explica Emerson, que trabalha no posto da praia de Patamares. O ideal é evitar lugares que pareçam ter menos ondas. "Sempre pergunto para o salva-vidas os lugares perigosos", conta a banhista Rose Sales.

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) registrou 1.123 afogamentos no ano passado. O órgão conta com 242 profissionais, em escalas das 8 às 18h, e cobre do Jardim de Alah até Ipitanga, além das ilhas de Maré e dos Frades.

