Marco Prisco se recusa a comer e a beber

Marco Prisco (PSDB), preso desde o último 18 de abril, está "depressivo e se recusa a comer e a beber", segundo informações da assessoria do vereador (PSDB). Ele segue internado no Hospital de Base, em Brasília, após passar mal no Complexo Penitenciário da Papuda, em 3 de maio.

A assessoria informou, também, que Prisco continua debilitado na UTI e que teria perdido 15 quilos. O vereador é acusado de ter liderado a greve da PM, em 2012.

Ainda de acordo com nota divulgada pela assessoria de comunicação de Prisco, a diretora do Sistema Penitenciário Federal, em Brasília, Diana Calazans Mann, teria destacado em ofício que o vereador Marco Prisco (PSDB) "não preenche requisitos legais para custódia em prisão federal".

A diretora, ainda segundo a assessoria, comunicou o parecer ao juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa, da 17ª Vara Federal.

"O preso em questão não é membro de organização criminosa, não está submetido à Regime Disciplinar Diferenciado, não praticou crimes violentos ou mediante grave ameaça, nem tampouco foi incluído no sistema prisional do Estado da Bahia", ressaltou a diretora no documento.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça - órgão ao qual o Sistema Penitenciário Federal é vinculado -, mas não conseguiu realizar o contato.

O atual coordenador da Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Fábio Brito, disse que o ofício da diretora, sobre a inclusão no sistema penitenciário federal, invalidaria transferência de Prisco para uma unidade de segurança máxima em Porto Velho (RO).

"Querem levá-lo para Porto Velho. Não há precedente de se pôr réu primário diretamente no sistema penitenciário federal. Teria que passar pelo estadual". Brito disse que a Aspra impetrou novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

